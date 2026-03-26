この冬、記録的な大雪に見舞われた県の北部では農業被害が深刻で、被害額は約20億円にのぼる見通しです。大館市では県や市などによる果樹の被害調査が行われ、大雪の爪痕が改めて浮き彫りになりました。大雪による果樹の被害調査は、今月13日から県や大館市などが合同で行っています。26日は大館市の真中地区にある果樹園を担当者が訪れ、被害の状況を確認しました。県職員「つながってはいたんですか？」農家「半分ちょっとかけた