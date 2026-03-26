学区の再編にともない、由利本荘市の鶴舞小学校は来月から新たな学び舎に移ります。いまの校舎は取り壊されることになっていて、26日にお別れ会が開かれました。子吉川を望む丘に建つ由利本荘市の鶴舞小学校。1873年 明治6年に開校し、いまの校舎になってからは50年余りが経ちました。老朽化や学区の見直しにともない、新学期からはすぐ近くの尾崎小学校が新たな鶴舞小学校となります。在校生約270人は26日で、いまの校舎とお別れ