UNFAIR RULEが、4月12日22時15分より放送開始のドラマ『エラー』（ABCテレビ／テレビ朝日系）の主題歌として「きずなごと」を書き下ろした。 （関連：【映像あり】UNFAIR RULEの新曲「きずなごと」が主題歌、ドラマ『エラー』予告篇） 同楽曲は、主人公たちが抱える心の葛藤や言葉にならない感情を掬い取りながら、実体験のみを歌う山本珠羽（Gt/Vo）自身の過去の失敗や後悔などを、歌詞にUNFAIR RULEらしい表現