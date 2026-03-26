＜アクサレディス宮崎事前情報◇26日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞大ベテランの大山志保が昨年6月「ヨネックスレディス」以来、約10カ月ぶりに国内女子ツアーに出場する。昨年夏場以降にも出場する意向はあったが、2021年に発症した「治療法が確立していない」という足の難病による痛みの影響で、プレーすることが難しかった。【写真】ゴキゲン？復帰4戦目の小祝さくらさん22年11月に「トーナメント