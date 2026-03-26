ドライバー部門の1位は『G440 K』。発売から6週連続で1位となっている。注目したいのは3位の『JPX ONE』。先週に続き2週連続でトップ3に入り、店頭では売り切れが続出していることが話題になっている。最新状況についてヒマラヤスポーツ&ゴルフ高崎店のゴルフ担当・冨永孝久さんに話を聞いた。【写真】『JPX ONE SELECT』も8位にランクインドライバー売り上げランキングTOP10をまとめて発表！「今年の『JPX ONE』は、ここ数