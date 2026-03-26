国内男子ツアーを管理・統括する「日本ゴルフツアー機構」（以下、JGTO）は26日、都内ホテルで記者会見を行い、3月17日付でツアー運営、および事業展開を担う「株式会社ジャパン・プロゴルフツアー」（以下、J-Tour）を設立したと発表。4月より日系投資ファンドの日本産業推進機構（NSSK）と連携し、新体制でツアーの活性化に向けて取り組みをスタートする。【写真】記者会見で熱い思いを語る諸星裕会長記者会見の初めにJGTOの諸星