MAXのNANAさんが自身のブログを更新。愛息と2人で高尾山へバースデー登山をしたことを報告しました。 【写真を見る】【 MAX・NANA 】50歳の誕生日を記念し愛息と2人で高尾山へ「50代へと突入する今年は想い出に残る事をしたいなと思って」3月25日に50歳の誕生日を迎えたNANAさんは「50代へと突入する今年は想い出に残る事をしたいなと思って朝から家族で高尾山へ行ってきました！！」と投稿。 高尾山口の駅