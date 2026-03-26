2月の衆院選で落選した中道改革連合の宗野創前衆院議員（33）が25日放送のABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に出演し、現在の収入源を明かした。三井住友銀行から松下政経塾を経て2024年10月の衆院選に立憲民主党から立候補して神奈川18区で初当選。2月の衆院選では自民党・山際大志郎氏に敗れ、比例復活も逃した。国政復帰を目指して現在も「平日はほぼ毎日」駅立ちを行っている。活動資金については「