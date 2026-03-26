立ち技格闘技「KNOCKOUT」は26日、都内で「KNOCKOUT.64」（5月15日、後楽園ホール）の対戦カードを発表した。KNOCKOUTに初参戦する前RISEQUEENミニフライ級王者の小林愛理奈（25＝FASCINATEFIGHTTEAM）はKNOCKOUT―RED女子ライトフライ（49キロ）級3分3Rでプードゥアン・コマンドジム（16＝タイ）と対戦することが決まった。会見した小林は「対戦相手も決まって、若くて、ムエタイがしっかりできる選手だなと