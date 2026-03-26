イランへの軍事作戦の影響で延期されていた米中首脳会談をめぐり、アメリカ側が5月14日と15日に行われると発表したことについて、中国外務省は日程について確認を避けました。トランプ大統領は、今月末から予定されていた北京訪問について延期を要請していましたが、ホワイトハウスは25日、米中首脳会談が5月14日と15日に行われると発表しました。これについて中国外務省の林剣報道官は26日の会見で次のように述べ、具体的な調整状