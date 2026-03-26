収賄の罪などに問われている台湾・民衆党の前のトップ・柯文哲氏に対して、現地の裁判所は一審で懲役17年の判決を言い渡しました。台湾の第2野党・民衆党の前のトップ、柯文哲氏はおととし12月、台北市長在任中に企業側の陳情に応じて、商業施設の容積率を大幅に増やして便宜を図り、賄賂を受け取ったとして収賄の罪などで起訴されました。これまでの裁判で柯文哲氏は無罪を主張する一方で、検察側は懲役28年6か月を求刑していまし