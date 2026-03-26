◇全国高校選抜ラグビー大会敗者戦札幌山の手0―41目黒学院（2026年3月26日埼玉・熊谷スポーツ文化公園、くまぴあ）1回戦の敗戦校同士による敗者戦8試合が行われ、札幌山の手（北海道）は目黒学院（東京）に0―41（前半0―17）で敗れた。札幌山の手OBでW杯4大会出場経験を持つ日本代表リーチ・マイケル（37＝BL東京）のおいにあたるFLキャメロン・リーチ（1年）が先発出場。前日の1回戦はリザーブ登録で出番がなかっ