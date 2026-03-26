リニア中央新幹線で未着工の静岡工区をめぐって着工許可の条件だった28項目の課題について、JR東海が示していた対策案がきょう、すべて了承されました。リニア中央新幹線の静岡工区をめぐっては、静岡県が「水資源」「生物多様性」「トンネル発生土」の3分野・28項目の課題を着工の前提条件として提示していました。きょう開かれた県の専門部会で、28項目のうち、残る「生物多様性」の8項目について了承されました。県とJR東海によ