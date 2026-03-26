愛知県豊明市は26日、スマートフォンやゲーム機などの使用目安を1日2時間以内にするよう全市民に促す全国初の条例を巡るアンケート結果を公表した。使用時間など7項目で条例制定後に変化があったかどうか尋ねたところ、59.3％が「なかった」と回答した。条例を知っていると答えたのは95.9％に上った。アンケートは今年2月、市内に住む中学3年までの子ども7863人の保護者を対象に実施。うち2441人分の回答があった。