新会社設立の記者会見でポーズをとる（左から）JGTOの倉本昌弘副会長、諸星裕会長、NSSKの津坂純社長＝26日、東京都千代田区男子ツアーを統括する日本ゴルフツアー機構（JGTO）は26日、東京都内で記者会見し、大会運営と事業展開を担う新会社「ジャパン・プロゴルフツアー（J―Tour）」を17日付で設立したと発表した。日本産業推進機構グループ（NSSK）と連携し、4月から新体制で人気が低迷するツアーの活性化に取り組む。JGTO