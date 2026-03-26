２６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２８円９６銭（０・０６％）安の４万６９３８円４２銭だった。３日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、５割超にあたる１７３銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、１４５円９７銭（０・２７％）安の５万３６０３円６５銭だった。３日ぶりに下落した。中東情勢の先行き不透明感に加え、読売３３３が２４〜２５日で計１