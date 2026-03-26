メーガン妃とヘンリー王子の代理人は、夫妻のオーストラリア訪問に税金を一切使わないよう求める嘆願書に３万５０００人以上が署名したことを受け、猛反論した。英紙デーリー・メールが２５日、報じた。ヘンリー王子夫妻は４月中旬にオーストラリアを訪問するが、王室評論家たちは、ヘンリー王子とメーガン妃が来月行う「準王室的な訪問」の費用を自費で負担するように求めており、政府関係者にも資金援助をしないよう促してい