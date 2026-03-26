米Mozillaは、3月24日（現地時間）にFirefoxの新バージョンとなるWebブラウザ「Firefox 149」をリリースした。Firefox 149は、Firefox 148からいつも通りの4週間でのバージョンアップとなった。Firefox 148では、2026年3月10日にマイナーバージョンアップの148.0.2がリリースされている。148.0.2では、以下の修正が行われた。詳細設定で検索ハンドオフ動作を無効にしていると、Firefoxホームの検索フィールドに入力された検索がア