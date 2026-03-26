砂長知輝（２６＝埼玉）が２６日、ボートレース蒲郡で行われたＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」３日目３Ｒでインから逃げ切って１着。ＳＧ初勝利を飾った。２月の多摩川・関東地区選でＧ?初Ｖを決めるとともに今大会の出場権も手に入れた。「地区選で優勝して、ここに来れて１着も取れた。初出場でしっかり初勝利できた良かったです」と感慨深げ。水神祭では埼玉支部、関東地区の先輩らの手で水面に投げ込まれた。「