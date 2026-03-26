【モデルプレス＝2026/03/26】9人組アイドルグループ・MORE STARの公式YouTubeチャンネルが25日に更新された。初めてのダンスプラクティス動画が公開され、話題となっている。【写真】ふるっぱー妹分同士の「姉妹みたいに似てる」コラボ◆MORE STAR、息ぴったりのダンスプラクティス動画同日の投稿では名前が書かれたゼッケンを9人が着用し「ハグ！」を息ぴったりで踊るダンスプラクティスが公開された。同グループがダンスプラク