【モデルプレス＝2026/03/26】モデルの西山茉希が3月26日、自身のInstagramを更新。ストック調味料を使った即席パスタを公開した。【写真】40歳2児のママモデル「即席とは思えないクオリティ」レストラン級の即席パスタ◆西山茉希、ストック調味料で即席パスタ西山は「腹ペコが待つ春休み ランチのパスタはストック調味料達で即席スパ」と記し、「トマトリュフの豆乳クリームチーズスパ」を作る様子を公開。トマトをスパイスで炒め