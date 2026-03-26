早稲田実業学校高等部の元生徒と50代の母親・Aさんが3月19日、学校法人早稲田実業学校を相手取り、100万円の損害賠償と名誉回復措置を求める訴えを東京地裁に起こした。 3月25日に都内で開かれた会見で、原告代理人の戸舘圭之弁護士が提訴を報告し、Aさん本人も出席して経緯を語った。 弁護士JPニュース編集部が学校法人側にコメントを求めたところ、法人の代理人弁護士が回答。 「当法人は昨日行われたという記者会見