南九州警察署によりますと、26日午後4時前、南九州市川辺町の国道225号・田代小学校前交差点付近で、タンクローリー車と軽乗用車が正面衝突しました。 この事故で、双方の運転手が軽いケガをして、病院に搬送されました。 事故の後処理のため、現場周辺は上下線とも全面通行止めとなっています。 ・ ・ ・