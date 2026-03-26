【モデルプレス＝2026/03/26】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが3月25日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのセットアップ姿を公開した。【写真】“身長170cm”美人アナ「目を奪われる美しさ」デコルテ輝くオフショル姿◆瀧山あかねアナ、オフショルセットアップ姿披露瀧山アナは「お気に入りのセットアップとお気に入りネイル」とコメント。袖と裾がバルーンになったデザインのアイスグレーのオフショルダートップスと黒いボ