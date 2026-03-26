メ～テレ（名古屋テレビ） 25日の愛知県半田市。市議会の傍聴席には、子ども連れの市民の姿がありました。 地元の人たちが求めていたのは、3月末で閉館が決まっている地域の「児童センター」の継続。閉館を撤回するよう、市民の声を届けた結果は―。 春休みに入り、日中からにぎわうこの施設。半田市の亀崎地区にある「亀崎児童センター」です。 本を読んだり、おもちゃで遊んだり。子どもたちがの