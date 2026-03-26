【芸能界クロスロード】目黒蓮主演「ほどなく、お別れです」に木村拓哉「教場」撃沈 偉大な先輩とデキる後輩の世代交代の波木村拓哉の映画はヒットはするが、話題を独占するような飛び抜けたヒットにはならないことが多い。野球なら確実に3割は打つが、首位打者はとれない打者。上映中の「教場 Requiem」もヒットの目安となる10億円は優に突破しているが、これ以上の上積みはなく終わりそうだが、外れがなく安心してオファーの