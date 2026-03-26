日銀山形事務所は26日、3月の金融経済概況を発表し、「中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰が続けば企業や消費者に大きな影響を及ぼすおそれがある」との懸念を示しました。3月の金融経済概況を発表した日銀山形事務所は、県内の景気について「一部に弱めの動きがみられるものの、持ち直している」との判断を16か月連続で据え置きました。物価上昇を受けた消費者の節約志向といった弱さがみられる一方で、個人消費は緩やかに回復