大谷翔平（c）SANKEI ＜2026年3月24日（日本時間25日）オープン戦 ドジャース 0-3 エンゼルス ＠ドジャー・スタジアム＞ 現地24日、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）がドジャースタジアムで行われたエンゼルスとのオープン戦最終戦に「投手兼指名打者」で出場。 今季オープン戦初の"二刀流"としてマウンドと打席の両方で存在感を示し、開幕へ向けて順調な仕上がりを印象づ