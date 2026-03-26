静岡市内の百貨店にできた行列。一体何に並んでいるのか？聞いてみると…。（客）「静岡初のカレーパン屋さん」（客）「まるごと卵が入っているの、あと、とろーりチーズ」静岡初出店のカレーパン専門店注目の商品は。（ガラムとマサラ鈴木 弘二さん）「グランプリで最高金賞をとったカレーパンでございます」“今一番おいしいカレーパン”を決める大会で最高金賞をとった「とろとろ煮豚の