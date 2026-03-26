ロバーツ監督（c）SANKEI ＜3月24日(日本時間25日)オープン戦 ドジャース 0-3 エンゼルス＠ドジャー・スタジアム＞ 現地時間3月24日、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）がドジャースタジアムで行われたエンゼルスとのオープン戦最終戦に「投手兼指名打者」で出場。 今春初の"二刀流"として投打で存在感を示し、開幕へ向けて万全の状態であることを印象づけた。 投手とし