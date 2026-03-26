「陸上で日本代表になる」という夢の実現のため、この春、親元を離れる決意をした中学生が静岡･清水町にいます。スポーツの強豪校も注目する、その強さの秘密を取材してきました。先週3月19日･木曜日、静岡･清水町の町立清水中学校では、3年生179人が思い出の詰まった学び舎に別れを告げました。この中に大きな夢を胸に、静岡から旅立つ少年がいます。関響佑さん、15歳。この春から陸上の名門校「仙台育英高校」への進学が決