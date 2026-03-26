ＤｅＮＡの相川亮二監督が２６日、初采配をふるう２７日の開幕戦を前に「平常心」を強調した。ハマスタで対戦相手のヤクルト・池山監督と並んで会見した４９歳のルーキー指揮官は「特別という人も多いけど、シーズンを考えれば１勝１敗は同じ」と淡々。しかし、キャンプイン前日の１月３１日にも「気持ちの高ぶりはない」と言いながら、翌２月１日に「眠れなかった」と“白状”しており、「きっと眠れないだろうな」と苦笑いも