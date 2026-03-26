東根市で24日に発生した山林火災は、26日午前8時45分に「鎮圧」が確認されました。この火事で消火活動に当たった消防団員の男性1人が熱中症などにより病院に搬送されています。東根市東根甲で24日午後1時半すぎに発生した山林火災は、26日午前5時から消防や自衛隊による消火活動が再開されました。現場の山中では弱い雨が降る中、地上からの放水が行われ、午前8時45分にこれ以上火が燃え広がらない「鎮圧」が確認されました。それ