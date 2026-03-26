巨人は２６日、東京ドームで１軍全体練習を行った。２７日の開幕戦、阪神戦（東京Ｄ）ではドラフト１位左腕の竹丸和幸投手が、球団では城之内邦雄以来６４年ぶりの新人開幕投手を務める。阿部監督は「ルーキーだし。特別なものは求めていません。思い切って腕を振って。彼も彼なりにいい準備してきたと思うので、思い切って腕を振ることだけ考えて投げてほしいなと思います」と背中を押した。