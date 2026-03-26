日本ハムの開幕投手・伊藤大海投手が２６日、開幕に懸ける思いを語った。ＷＢＣから１６日に帰国すると、１７日から練習に参加。監督室で開幕投手への意思を確認された伊藤は「いくつもりで、今日練習に来たんでという話はしました」と振り返った。ＷＢＣで打たれてなかったら、開幕は回避させたという新庄監督に対し、伊藤は「普通だったらちょっとやめとくかとなるところだったと思うんですけど、そこを自分の気持ちを尊重