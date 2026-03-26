おしゃれで難しそう…だけど意外と簡単にできる ハワイの名物料理「ガーリックシュリンプ」を家で簡単に作って、ハワイ気分を味わいませんか。定番の殻つきから殻なしまでバリエーション豊富なレシピを集めました。 白ワインが香りの決め手にんにくオイルで激うま冷凍むきエビで手間なしソフトシェルシュリンプを揚げるさまざまなエビでバリエを楽しんで 殻つきエビをにんにくたっぷりのオリーブオイルで炒めた「ガーリックシュ