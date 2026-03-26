俳優・吉川愛が２６日、都内で行われたＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・永瀬廉とのＷ主演映画「鬼の花嫁」（２７日公開）の公開前夜祭舞台あいさつに出席した。吉川は、左肩から背中にかけて大胆に美肌が露出された黒のドレスで登場。「とても緊張しているんですけど、みなさんが『楽しかった』って拍手してくれたので、肩の荷が下りました。とてもうれしかったです」とあいさつし、会場を魅了した。作品のストーリーにちなみ「運命