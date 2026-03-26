巨人・坂本勇人内野手（37）が、プロ20年目の開幕に向けて意気込みを語った。今春はキャンプから精力的にバットを振り込み、オープン戦は12試合に出場して打率・290、1本塁打と好調を維持。三塁での開幕スタメンの可能性が高く「一年間長い。キャンプからしっかりやってきたので1試合1試合、いい準備をしてやるだけ」と決意を見せた。昨季のリーグ王者・阪神との開幕3連戦。昨季は8勝17敗と大きく負け越しただけに「明らかに