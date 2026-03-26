「ひるおび」（ＴＢＳ）、「シューイチ」（日本テレビ）など多くのテレビ番組に出演する航空・旅行アナリストの鳥海高太朗さんが２６日、Ｘを更新。ドジャースタジアムでのドジャース開幕戦を見るために渡米したことを報告した。「徳島日帰りから一旦自宅に戻って、再度羽田空港へ向かい、深夜０時５０分発のＡＮＡ便でロサンゼルスへ」と多忙なスケジュールをやりくりして渡米することを説明。「ＡＮＡの上級会員に付与される