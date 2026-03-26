中東情勢の影響で燃料価格が世界的に上昇する中、ほほ笑みの国・タイでは電気自動車などの注目度が高まっています。日本や中国など40を超える自動車やバイクのブランドが最新モデルを展示する「バンコク国際モーターショー」。原油高を背景に、各社燃料代を抑えられる車のPRに力を入れていました。日産は、ミニバンやSUVを中心としたハイブリッド車で燃費性能の高さをアピール。日産の担当者：（中東情勢の影響で）タイのお客さん