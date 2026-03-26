■これまでのあらすじ心の隙間に入り込む、部下の周到な罠ーー。ある日、斗真は部下の深山から相談を持ちかけられる。自分が気付かなかったせいで部下が大変な目に遭ったと寄り添う姿勢を見せる斗真。そんな斗真の妻は同じ会社で部長を務めていた。深山は、斗真が妻を尊敬していることに安堵するが…。【深山乙葉 Side Story】私が相談すると、課長はすぐに業務の進行を考えてくれて、業務まで引き取ってくれました。結果的に課長