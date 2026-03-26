能登半島地震と豪雨での石川県輪島市の対応に関する報告書を受け取る坂口茂市長（左）＝26日午後、輪島市役所2024年の能登半島地震と豪雨で被災した石川県輪島市の対応について、市が設置した検証委員会は26日、報告書の概要を公表した。元日の地震発生で職員の初動が遅れたほか、道路寸断や通信の途絶で孤立集落の被害把握が難航したとの課題を指摘した。改善策として、職員へのマニュアル周知や孤立の可能性がある集落の事前リ