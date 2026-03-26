巨人・阿部慎之助監督（47）が26日、東京ドームで行われた開幕前日会見に阪神・藤川球児監督（45）と出席した。翌日に迫った27日の阪神との開幕戦（東京ドーム）を前に「いよいよ始まるなと。チームとして準備はしっかりとしてきた。あとは球場で結果を出すのみだと思っています」と静かに闘志を燃やした。開幕投手に抜てきしたドラフト1位・竹丸には「ずっと彼もすばらしい準備をしてくれましたし、ルーキーですので特別なこ