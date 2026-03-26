テレビ朝日系「徹子の部屋」が２５日に放送された。ガールズバンド・ＢｉＳＨの元メンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドがゲスト出演した。家族の話題にＭＣの黒柳徹子は、アイナの両親から預かった手紙を代読した。黒柳は「お父様からのお手紙です」と切り出し「アイナへ。アイナが上京するとき、スパゲッティを食べながら『成功して鼻が高くなったら、すぐ落ちるから気を抜かないでね』と偉そうに言いました。だけど、アイ