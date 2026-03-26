「JINS」初のグローバル旗艦店です。眼鏡ブランドのJINSが28日から東京・銀座にオープンするグローバル旗艦店は、約700種類の商品を揃え、メガネの産地、福井・鯖江市の職人がつくった9万円の高級メガネも限定発売されます。さらに、最新のAI（人工知能）技術で、自分に合ったフレームを見つけるサービス「JINS AI」も導入します。このサービスは、英語やベトナム語など多言語に対応していて、外国人観光客も安心して利用できると