季節の歩みが進む中、湯沢市では早咲きのサクラがすでに見ごろを迎えています。今年も淡いピンクの花が一足早い春の訪れを告げています。湯沢警察署の敷地の一角で淡いピンクの花を咲かせているのは、早咲きのサクラです。先週はじめに咲き始め、ここ数日の暖かさで一気に開花が進みました。すでに見ごろを迎えていて、一足早い春の訪れを告げています。このサクラは30年ほど前に亡くなった署員の家族から贈られたもので、その名字