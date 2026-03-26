中東情勢の悪化を受け政府は26日、国家備蓄の放出を始めました。しかし、燃料価格は高止まりしたままで、県内の事業者にも影響が広がっています。経営を維持しながらいかにして商品やサービスの品質を保つか、対応を迫られている運送会社や生産者を取材しました。 ■「かなりのダメージ」ひと月換算で200万円余の経費増加…企業努力も経営圧迫 停滞すればあらゆる産業に影響が及ぶ物流、それを支えているのが運送