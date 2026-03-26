高校剣道の全国大会が次の日曜日から秋田市で開かれます。開幕を3日後に控え練習試合、錬成会が26日に始まり、高校生剣士たちが本番さながらの熱戦を繰り広げました。魁星旗争奪全国高校剣道大会は、インターハイや国民スポーツ大会と並び、高校生にとって剣道の主要な大会の一つです。アメリカやカナダといった海外のチームも出場します。3日後の開幕を前に、26日から実戦形式の練習試合錬成会が行われています