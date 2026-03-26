3月26日（現地時間25日）、インテュイット・ドームでロサンゼルス・クリッパーズとトロント・ラプターズが対戦。この試合をK-POP界をけん引する人気グループ「IVE（アイヴ）」のメンバーが訪れた。 IVEは2021年12月に韓国でデビューした6人組ガールズグループ。デビュー曲『ELEVEN』以来ヒットを連発しており、今年2月には2ndアルバム『REVIVE+』をリリースし