望月歩が主演を務める映画『Erica -エリカ-』の公開日が5月15日に決定。あわせてポスタービジュアルと予告編、場面写真が公開された。 参考：宮岡太郎監督が自主映画をセルフリメイク望月歩主演『Erica -エリカ-』2026年春公開決定 本作は、東京学生映画祭で審査員特別賞を受賞した宮岡太郎監督の自主映画『連鎖』を原案とした、人間の狂気を描くサイコホラー。脚本を『イニシエーション・ラブ』の井上